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Сегодня, 10:00

В РФС рассказали о проблемах «Факела» с лицензированием на предстоящий сезон РПЛ

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Максим Митрофанов.
Фото Евгений Асмолов/ ФК «Зенит»

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с лицензированием воронежского «Факела» на предстоящий сезон РПЛ.

«Факел» в этом году по спортивному принципу вышел в ФНЛ. Команда играет на стадионе с сертификатом соответствия второй категории. Никаких других вопросов к клубу не было. Все работы по этому стадиону были оплачены и документы предоставлены нам. По тому графику, который сейчас существует, все основные критерии к началу сезона «Факелом» будут выполнены.

У «Факела» есть достаточно серьезные замечания — система освещение и система СКУД. Но мы, видя оплаченные работы, понимаем, что к окончанию срока все будет выполнено. Все основные вопросы администрацией региона и клуба будут улажены", — сказал Митрофанов.

РПЛ
РФС
ФК Факел (Воронеж)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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