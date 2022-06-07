В РФС рассказали о проблемах «Факела» с лицензированием на предстоящий сезон РПЛ

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с лицензированием воронежского «Факела» на предстоящий сезон РПЛ.

«Факел» в этом году по спортивному принципу вышел в ФНЛ. Команда играет на стадионе с сертификатом соответствия второй категории. Никаких других вопросов к клубу не было. Все работы по этому стадиону были оплачены и документы предоставлены нам. По тому графику, который сейчас существует, все основные критерии к началу сезона «Факелом» будут выполнены.

У «Факела» есть достаточно серьезные замечания — система освещение и система СКУД. Но мы, видя оплаченные работы, понимаем, что к окончанию срока все будет выполнено. Все основные вопросы администрацией региона и клуба будут улажены", — сказал Митрофанов.