В «Реале» отреагировали на оскорбительное видео игрока «Краснодара» с футболкой клуба

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Пресс-служба «Реала» ответила на вопрос «СЭ» о видео с футболистом «Краснодара» Ярославом Соснихиным.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале выложил видео, как Соснихин показывает неприличный жест с футболкой мадридской команды.

«Мы не будем обсуждать такие вещи», — сообщили «СЭ» в клубе.

Ранее «Реал» потерпел поражение от «Арсенала» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 17 апреля на «Сантьяго Бернабеу».