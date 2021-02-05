В Аргентине сообщают, что «Ривер Плейт» хочет вернуть Дриусси

«Ривер Плейт» намерен вернуть в клуб нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, утверждает TyC Sports.

Аргентинский клуб уже начал работать над тем, чтобы арендовать 24-летнего игрока у российской команды. Однако переговоры осложняют два фактора.

Во-первых, уговорить «Зенит» отдать Дриусси на год будет сложно, так как по истечении срока аренды у Себастьяна останется всего полгода контракта. В таком случае чемпион России рискует потерять игрока бесплатно. А во-вторых, сине-бело-голубые не отпустят вингера, если до закрытия зимнего трансферного окна не найдут ему замену.

Напомним, в декабре во время прямой трансляции на Twitch аргентинец заявил, что ему не нравится позиция, на которой он играет в «Зените». В текущем чемпионате России 24-летний форвард провел 11 матчей и забил один гол.