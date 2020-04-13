Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро рассказал, как проводит время на карантине в Испании. Он вернулся в страну в начале апреля.

— С 15 марта я находился на карантине на базе ЦСКА, — приводит слова Гранеро Inoprosport со ссылкой на Diario de Almer?a. - Было тяжело переживать на расстоянии всю ту ситуацию, которая происходила в Испании. Меня тревожила статистика смертей стариков, эти новости вызывали большое беспокойство. Я ощущал себя бесполезным человеком, который не может помочь тем, кто остался дома.

В России в период карантина я был один, почти не выходил на улицу за исключением одного раза, когда пришлось серьезно закупиться в магазине. Стресс привел к тому, что в Москве я практически не мог нормально спать и отдыхать, к тому же я потерял 7 килограммов веса.

У меня был билет на самолет на 1 апреля, но за день до этого мне сообщили, что рейс отменен. Мне повезло, что на следующий день мне позвонила одна из сотрудниц ЦСКА и рассказала о том, что есть возможность сесть на самолет в Лондон. Из Англии я уже отправился в Мадрид. Во время полета я не ел, чтобы лишний раз не снимать маску в целях предосторожности. Путь из столицы Испании в Альмерию тоже был не из простых: самолеты не летали, поезда не ходили, машину в аренду взять невозможно, ведь все закрыто. Пришлось ехать на такси, водитель приложил огромные усилия, чтобы мы приехали к 4 утра.

Сейчас я две недели не буду выходить из дома. Повезло, что у меня большой дом и я могу жить в нем, какое-то время, не пересекаясь с женой и детьми. Мы видимся только когда выходим каждый на свой балкон.

В 10 утра каждый футболист получает план тренировочной работы. Упражнения разнятся в зависимости от того, какие у кого условия для тренировок, беговые дорожки, велосипеды. Некоторые игроки вообще живут рядом с лесами в Хорватии и Словении, там они могут бегать. Футболисты ЦСКА обязаны отправлять мне короткое видео своих тренировок и, честно говоря, все это занимает больше времени, чем обычные командные занятия. Нужно составлять таблицы для каждого игрока, рассчитывать интенсивность, переводить все на английский и русский.