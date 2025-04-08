В «Крыльях Советов» рассказали о предварительном заседании по делу о долге клуба перед дочерней компанией «Ростеха»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян рассказал «СЭ», что сегодня состоялось предварительное заседание по долгу футбольного клуба перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капиталом».

27 января председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил «СЭ», что клуб частично погасил долг перед «РТ-Капиталом».

«Сегодня состоялось предварительное заседание. Уже в мае состоится основное рассмотрение нашего дела. Обе стороны настроены на максимально конструктивный диалог, направленный на ликвидацию долговых обязательств клуба перед «РТ-Капиталом», — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

Сообщается, что «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. Кроме того, она неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

В компании подчеркнули, что «Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились за кредитной помощью, и с учетом значения клуба для Самарской области ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.