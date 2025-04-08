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8 апреля 2025, 16:12

В «Крыльях Советов» рассказали о предварительном заседании по делу о долге клуба перед дочерней компанией «Ростеха»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян рассказал «СЭ», что сегодня состоялось предварительное заседание по долгу футбольного клуба перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капиталом».

27 января председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил «СЭ», что клуб частично погасил долг перед «РТ-Капиталом».

«Сегодня состоялось предварительное заседание. Уже в мае состоится основное рассмотрение нашего дела. Обе стороны настроены на максимально конструктивный диалог, направленный на ликвидацию долговых обязательств клуба перед «РТ-Капиталом», — сказал Тер-Абрамян «СЭ».

Сообщается, что «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. Кроме того, она неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

В компании подчеркнули, что «Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились за кредитной помощью, и с учетом значения клуба для Самарской области ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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