Футболист «Зенита» Алип признан спортсменом года в Казахстане

Защитник «Зенита» Нуралы Алип завоевал награду лучшему спортсмену года в Казахстане, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Церемония вручения второй национальной премии в области спорта и бизнеса Metaratings Top Awards состоялась 3 апреля в Алма-Ате.

В борьбе за трофей 25-летний футболист обошел многих именитых спортсменов, в частности обладателя Кубка Гагарина-2024 в составе «Металлурга» Никиту Михайлиса и бойца ММА Шавката Рахмонова.

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным победителем Суперкубка России и обладателем Кубка страны.