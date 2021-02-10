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Паршивлюк вернулся к тренировкам в общей группе

19:00
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба московского клуба.

В январе 31-летний футболист прошел диагностическую артроскопию, весь второй сбор и выходные после него он набирал форму по индивидуальной программе.

Динамовцы заключительный сбор проведут в Белеке. На сборе запланированы две контрольные встречи с «Сочи» и казахстанским клубом «Ордабасы».

После 19 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

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