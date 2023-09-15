Изидор отреагировал на сравнения с Тьерри Анри

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал сравнение своей игры с игрой бывшего форварда сборной Франции Тьерри Анри.

— Болельщики тебя иногда сравнивают с Тьерри Анри. Ты пытался в детстве быть на него похожим?

— Да, конечно. Когда у тебя есть кумир, ты хочешь выглядеть как он. Поэтому я смотрел много роликов, матчей. А поскольку этот парень просто потрясающий, я хотел быть как он. Такие же жесты, такой же удар, такой же дриблинг. Думаю, что, наверное, поэтому в моей манере игры можно увидеть много сходства с его игрой, — сказал Изидор в интервью пресс-службе «Зенита».

23-летний форвард в летнее трансферное окно перешел из «Локомотива» в «Зенит». Сине-бело-голубые арендовали его с опцией выкупа.