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Сегодня, 18:06

Изидор отреагировал на сравнения с Тьерри Анри

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал сравнение своей игры с игрой бывшего форварда сборной Франции Тьерри Анри.

— Болельщики тебя иногда сравнивают с Тьерри Анри. Ты пытался в детстве быть на него похожим?

— Да, конечно. Когда у тебя есть кумир, ты хочешь выглядеть как он. Поэтому я смотрел много роликов, матчей. А поскольку этот парень просто потрясающий, я хотел быть как он. Такие же жесты, такой же удар, такой же дриблинг. Думаю, что, наверное, поэтому в моей манере игры можно увидеть много сходства с его игрой, — сказал Изидор в интервью пресс-службе «Зенита».

23-летний форвард в летнее трансферное окно перешел из «Локомотива» в «Зенит». Сине-бело-голубые арендовали его с опцией выкупа.

Источник: Youtube-канал «Зенита»
Тьерри Анри
Футбол
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Рейс ответил на вопрос о том, как «Зениту» удается удачно продавать своих дорогостоящих футболистов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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