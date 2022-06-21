Зелимхан Бакаев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» о своем уходе из клуба

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани по поводу ухода футболиста из московского клуба.

«Каттани сказал, что история Бакаева и «Спартака» завершилась естественно. Красивые слова. Давай так и скажем», — приводит «Чемпионат» слова Бакаева.

25-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». Футболист покинул клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22.

Полузащитник подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1». Бакаев будет выступать за команду под 7-м номером.