В «Балтике» рассказали об интересе других клубов к Саусю, Бевееву и Петрову

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» ответил на вопросы о возможных трансферах на выход.

— Сейчас в медиапространстве активно обсуждаются возможные трансферы на выход: выкуп «Локомотивом» Максима Петрова за 100 миллионов рублей, интерес к Владиславу Саусю, Мингияну Бевееву — в этой связи упоминаются «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА. Первый вопрос: были ли по этим игрокам официальные или хотя бы неофициальные контакты? И второй: готовы ли их отпустить уже этой зимой? — спрашиваю Мясникова.

— Официальных предложений в формате «на столе лежит бумага» — нет.

— Но мы же понимаем, что официальное предложение — это уже самая последняя стадия сделки.

— Совершенно верно. Разговоры есть, и фамилии, которые вы перечислили, действительно в них фигурируют. К Саусю есть активный интерес. При этом у него с нами долгосрочный контракт и прописаны серьезные отступные, поэтому не спешим с ним расставаться.

По Петрову — да, есть движение со стороны «Локомотива». Это воспитанник железнодорожников, оттуда мы его и брали. Но еще раз: это именно разговоры.

Мы точно не стремимся расставаться с футболистами. Цели «продать любой ценой» у нас нет — финансово мы стабильны. Но при этом понимаем, что для самих ребят важны рост и развитие. Если появится хорошее предложение, не будем искусственно держать человека, убирать в глубокий запас или давить на него. Такого подхода у нас нет.

— То есть ситуации, как с Круговым в «Зените-2», не предвидится?

— Я в это не верю. У нас очень хороший микроклимат в коллективе. Видел ребят и в неформальной обстановке — там все в порядке. Максимально удивлюсь, если вдруг обнаружится игрок с гнильцой. Хотим относиться к футболистам с тем же уважением, с каким они относятся к клубу. Поэтому никаких санкций, «глубоких запасов» или давления точно не будет.

— Тогда к цифрам. Готовясь к интервью, я заглянул на transfermarkt.de. Понятно, что футболист стоит столько, за сколько его реально покупают, но для ориентира: Саусь там оценивается примерно в 1,8 миллиона евро, Бевеев — в 1,5. Эти цифры для вас что-то значат? Или вы априори оцениваете этих игроков выше?

— У нас есть собственное понимание стоимости каждого — не только тех, кого вы назвали, а всего состава. По каждому имеется граница, ниже которой мы даже не вступим в переговоры.