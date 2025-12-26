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В «Балтике» рассказали об интересе других клубов к Саусю, Бевееву и Петрову

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» ответил на вопросы о возможных трансферах на выход.

— Сейчас в медиапространстве активно обсуждаются возможные трансферы на выход: выкуп «Локомотивом» Максима Петрова за 100 миллионов рублей, интерес к Владиславу Саусю, Мингияну Бевееву — в этой связи упоминаются «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА. Первый вопрос: были ли по этим игрокам официальные или хотя бы неофициальные контакты? И второй: готовы ли их отпустить уже этой зимой? — спрашиваю Мясникова.

— Официальных предложений в формате «на столе лежит бумага» — нет.

— Но мы же понимаем, что официальное предложение — это уже самая последняя стадия сделки.

— Совершенно верно. Разговоры есть, и фамилии, которые вы перечислили, действительно в них фигурируют. К Саусю есть активный интерес. При этом у него с нами долгосрочный контракт и прописаны серьезные отступные, поэтому не спешим с ним расставаться.

По Петрову — да, есть движение со стороны «Локомотива». Это воспитанник железнодорожников, оттуда мы его и брали. Но еще раз: это именно разговоры.

Мы точно не стремимся расставаться с футболистами. Цели «продать любой ценой» у нас нет — финансово мы стабильны. Но при этом понимаем, что для самих ребят важны рост и развитие. Если появится хорошее предложение, не будем искусственно держать человека, убирать в глубокий запас или давить на него. Такого подхода у нас нет.

— То есть ситуации, как с Круговым в «Зените-2», не предвидится?

— Я в это не верю. У нас очень хороший микроклимат в коллективе. Видел ребят и в неформальной обстановке — там все в порядке. Максимально удивлюсь, если вдруг обнаружится игрок с гнильцой. Хотим относиться к футболистам с тем же уважением, с каким они относятся к клубу. Поэтому никаких санкций, «глубоких запасов» или давления точно не будет.

— Тогда к цифрам. Готовясь к интервью, я заглянул на transfermarkt.de. Понятно, что футболист стоит столько, за сколько его реально покупают, но для ориентира: Саусь там оценивается примерно в 1,8 миллиона евро, Бевеев — в 1,5. Эти цифры для вас что-то значат? Или вы априори оцениваете этих игроков выше?

— У нас есть собственное понимание стоимости каждого — не только тех, кого вы назвали, а всего состава. По каждому имеется граница, ниже которой мы даже не вступим в переговоры.

Интервью главы попечительского совета &laquo;Балтики&raquo; Ильи Мясникова об&nbsp;успехе команды в&nbsp;РПЛ, Андрее Талалаеве, трансферах.«Нынешний «Спартак» Талалаеву не подходит. А в «Балтике» ему комфортно». Интервью главы попечительского совета калининградского клуба Ильи Мясникова

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Владислав Саусь
РПЛ
ФК Балтика
Максим Петров («Балтика»)
Мингиян Бевеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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