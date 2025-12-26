В «Балтике» рассказали об интересе других клубов к Саусю, Бевееву и Петрову
Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников в интервью «СЭ» ответил на вопросы о возможных трансферах на выход.
— Сейчас в медиапространстве активно обсуждаются возможные трансферы на выход: выкуп «Локомотивом» Максима Петрова за 100 миллионов рублей, интерес к Владиславу Саусю, Мингияну Бевееву — в этой связи упоминаются «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА. Первый вопрос: были ли по этим игрокам официальные или хотя бы неофициальные контакты? И второй: готовы ли их отпустить уже этой зимой? — спрашиваю Мясникова.
— Официальных предложений в формате «на столе лежит бумага» — нет.
— Но мы же понимаем, что официальное предложение — это уже самая последняя стадия сделки.
— Совершенно верно. Разговоры есть, и фамилии, которые вы перечислили, действительно в них фигурируют. К Саусю есть активный интерес. При этом у него с нами долгосрочный контракт и прописаны серьезные отступные, поэтому не спешим с ним расставаться.
По Петрову — да, есть движение со стороны «Локомотива». Это воспитанник железнодорожников, оттуда мы его и брали. Но еще раз: это именно разговоры.
Мы точно не стремимся расставаться с футболистами. Цели «продать любой ценой» у нас нет — финансово мы стабильны. Но при этом понимаем, что для самих ребят важны рост и развитие. Если появится хорошее предложение, не будем искусственно держать человека, убирать в глубокий запас или давить на него. Такого подхода у нас нет.
— То есть ситуации, как с Круговым в «Зените-2», не предвидится?
— Я в это не верю. У нас очень хороший микроклимат в коллективе. Видел ребят и в неформальной обстановке — там все в порядке. Максимально удивлюсь, если вдруг обнаружится игрок с гнильцой. Хотим относиться к футболистам с тем же уважением, с каким они относятся к клубу. Поэтому никаких санкций, «глубоких запасов» или давления точно не будет.
— Тогда к цифрам. Готовясь к интервью, я заглянул на transfermarkt.de. Понятно, что футболист стоит столько, за сколько его реально покупают, но для ориентира: Саусь там оценивается примерно в 1,8 миллиона евро, Бевеев — в 1,5. Эти цифры для вас что-то значат? Или вы априори оцениваете этих игроков выше?
— У нас есть собственное понимание стоимости каждого — не только тех, кого вы назвали, а всего состава. По каждому имеется граница, ниже которой мы даже не вступим в переговоры.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1