Условия нового контракта Игнатьева с "Краснодаром"

"СЭ" стали известны условия нового контракта 20-летнего нападающего Ивана Игнатьева с "Краснодаром". Они те же, которые клуб предлагал ему изначально. Соглашение рассчитано на пять лет, а зарпата футболиста составит 700 тысяч рублей в месяц (с возможным увеличением до 1,5 миллионов).

Игнатьев - воспитанник "быков". Провел за первую команду 27 официальных матчей, забил 9 мячей. В последнее время выступал за "Краснодар-2", куда, по мнению футболиста, был переведен за нежелание продлевать соглашение с клубом. (Вячеслав Короткин)