Угальде назвал причину своей высокой результативности в последних матчах за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о своей результативности в последних матчах за красно-белых.

На старте сезона 22-летний футболист отметился четырьмя забитыми мячами в трех играх.

«Ничего особенного не изменилось. Просто нам дается игра. Мы создаем много моментов, забиваем по три мяча за игру. Отсюда и мои голы. Моя эмоциональная реакция на голы? Конечно, потому что каждый мяч на этом стадионе при наших болельщиках, это большое счастье для меня. К тому же мы побеждаем», — сказал Угальде в видео на YouTube-канале «Спартака».

В следующем матче команда Деяна Станковича примет «Ахмат» 11 августа.