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Угальде назвал причину своей высокой результативности в последних матчах за «Спартак»

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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос о своей результативности в последних матчах за красно-белых.

На старте сезона 22-летний футболист отметился четырьмя забитыми мячами в трех играх.

«Ничего особенного не изменилось. Просто нам дается игра. Мы создаем много моментов, забиваем по три мяча за игру. Отсюда и мои голы. Моя эмоциональная реакция на голы? Конечно, потому что каждый мяч на этом стадионе при наших болельщиках, это большое счастье для меня. К тому же мы побеждаем», — сказал Угальде в видео на YouTube-канале «Спартака».

В следующем матче команда Деяна Станковича примет «Ахмат» 11 августа.

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
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