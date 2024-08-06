Газизов: «Подали протест по пяти эпизодам матча с «Пари НН»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб подал протест по итогам судейства в матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

«Протест подан по пяти эпизодам, по пенальти, назначенному в наши ворота, и по четыре пенальти, не назначенным в ворота соперника», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Ранее глава РПЛ Александр Алаев назвал безобразным судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН».

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.