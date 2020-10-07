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«Уфа» подтвердила отставку Евсеева

15:00
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа».
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа».
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Как ранее сообщал «СЭ», Вадим Евсеев сам подал в отставку с поста главного тренера «Уфы». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует сайт клуба.

Вадим Евсеев возглавил ФК «Уфа» в марте 2019 года. Под руководством Евсеева «Уфа» провела 55 официальных матча в которых одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

«Уфа» после 10 туров занимает 15-е место с 6 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В текущем сезоне уфимцы одержали только одну победы, трижды сыграли вничью при шести поражениях.

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/component/k2/vadim-evseev-pokidaet-post-glavnogo-trenera

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