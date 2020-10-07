«Уфа» подтвердила отставку Евсеева
15:00
Как ранее сообщал «СЭ», Вадим Евсеев сам подал в отставку с поста главного тренера «Уфы». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, информирует сайт клуба.
Вадим Евсеев возглавил ФК «Уфа» в марте 2019 года. Под руководством Евсеева «Уфа» провела 55 официальных матча в которых одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.
«Уфа» после 10 туров занимает 15-е место с 6 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В текущем сезоне уфимцы одержали только одну победы, трижды сыграли вничью при шести поражениях.
Дополнительная информация:
https://www.fcufa.pro/component/k2/vadim-evseev-pokidaet-post-glavnogo-trenera
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
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