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«Уфа» купила бурундийского полузащитника «Олесунна» Бизозу

12:58
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«Уфа» 19 февраля объявила о переходе в команду полузащитника Парфе Бизозы.

В официальном Twitter команды сообщается, что 21-летний футболист сборной Бурунди подписал с уфимским клубом контракт на 3,5 года. Сумма трансфера не уточняется.

Бизоза выступал за «Олесунн» с марта 2020 года. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 23 матчах. По данным портала Transfermarkt.com, игрок обошелся «Уфе» в 200 тысяч евро.

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