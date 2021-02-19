«Уфа» купила бурундийского полузащитника «Олесунна» Бизозу

«Уфа» 19 февраля объявила о переходе в команду полузащитника Парфе Бизозы.

В официальном Twitter команды сообщается, что 21-летний футболист сборной Бурунди подписал с уфимским клубом контракт на 3,5 года. Сумма трансфера не уточняется.

Парфе Бизоза, добро пожаловать в ФК «Уфа»!



Футбольный клуб «Уфа» и норвежский «Олесунн» договорились о трансфере полузащитника Парфе Бизоза. Игрок сборной Бурунди подписал контракт на 3,5 года с нашим клубом. pic.twitter.com/xXLbSsETvO — ФК УФА (@UfaFc) February 19, 2021

Бизоза выступал за «Олесунн» с марта 2020 года. На его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 23 матчах. По данным портала Transfermarkt.com, игрок обошелся «Уфе» в 200 тысяч евро.