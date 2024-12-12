Артига об условиях подготовки футболистов в России и Испании: «Разница в уровне академий»

Главный тренер «Химок» Франк Артига назвал отличия между подготовкой футболистов в России и Испании.

«В России есть техничные футболисты. Батраков, Глушенков, Тюкавин... Разница с Испанией заключается в уровне академий. Там очень хорошие условия и тренеры, там выращивают больше классных игроков. Это главный фактор для развития футбола в стране, на мой взгляд. Причем дело даже не в тренерских зарплатах, поскольку многие испанские детские специалисты, имея сильные навыки, совмещают тренерство с другой работой либо трудятся на общественных началах. Дело в самой системе, в ее престижности и отлаженности», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

После 18 туров «Химки» набрали 16 очков и занимают 13-е место в таблице РПЛ. После зимней паузы подмосковный клуб примет «Факел» в 19-м туре.