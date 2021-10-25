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Травмированный Магкеев объявил стартовый состав «Локомотива»

19:11
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Перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» стартовый состав «Локомотива» объявил Станислав Магкеев. Защитник пропускает матч из-за травмы.

Матч «Локомотив» — «Сочи» начался в 19.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.

22-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Локо» во всех турнирах. Его возвращение ожидается в 2022 году.

Локомотив — Сочи

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Евгений Петров все материалы автора

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