Травмированный Магкеев объявил стартовый состав «Локомотива»
19:11
Перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» стартовый состав «Локомотива» объявил Станислав Магкеев. Защитник пропускает матч из-за травмы.
Травмированный Магкеев объявил стартовый состав «Локомотива» #ЛокоСочи pic.twitter.com/2gAqxmF1cc— Руслан Абушкин (@abushkin2) October 25, 2021
Матч «Локомотив» — «Сочи» начался в 19.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.
22-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Локо» во всех турнирах. Его возвращение ожидается в 2022 году.
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