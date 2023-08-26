Тошич: «Надеюсь, в этом сезоне ЦСКА порадует болельщиков долгожданным чемпионством»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич оценил шансы красно-синих на чемпионство.

«Хватит ли армейцам обоймы игроков для чемпионства? ЦСКА всегда умел находить классных игроков и выгодно продавать своих. В клубе работают профессионалы своего дела. Надеюсь, что в этом сезоне наконец-то все сложится и армейцы порадуют болельщиков долгожданным чемпионством. «Зенит» не выглядит непобедимым, у ЦСКА есть шансы», — цитирует «РБ Спорт» Тошича.

После ничьей с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.