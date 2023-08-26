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Сегодня, 02:00

Тошич: «Надеюсь, в этом сезоне ЦСКА порадует болельщиков долгожданным чемпионством»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич оценил шансы красно-синих на чемпионство.

«Хватит ли армейцам обоймы игроков для чемпионства? ЦСКА всегда умел находить классных игроков и выгодно продавать своих. В клубе работают профессионалы своего дела. Надеюсь, что в этом сезоне наконец-то все сложится и армейцы порадуют болельщиков долгожданным чемпионством. «Зенит» не выглядит непобедимым, у ЦСКА есть шансы», — цитирует «РБ Спорт» Тошича.

После ничьей с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zoran-toshich-zenit-ne-vy-glyadit-nepobedimy-m-u-tsska-est-shansy-na-chempionstvo/
Зоран Тошич
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Федор Чалов

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 4
Мартин Крамарич

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Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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