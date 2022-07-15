Баринов о словах скаута Хачатуряна: «Видимо, обида осталась еще со «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о словах футбольного скаута Артема Хачатуряна в свой адрес.

«Слова скаута Хачатуряна, что я низкоинтеллектуальный футболист? Я его знать не знаю. Вы сказали, что он работал в «Спартаке» и «Монако». Видимо, обида у него на меня осталась еще со «Спартака». Хочу ему пожелать находить таких футболистов, как Дмитрий Баринов, которые выигрывали трофеи. Наверное, его заслал Тикнизян! Это шутка», — сказал Баринов.

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.