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Баринов о словах скаута Хачатуряна: «Видимо, обида осталась еще со «Спартака»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о словах футбольного скаута Артема Хачатуряна в свой адрес.

«Слова скаута Хачатуряна, что я низкоинтеллектуальный футболист? Я его знать не знаю. Вы сказали, что он работал в «Спартаке» и «Монако». Видимо, обида у него на меня осталась еще со «Спартака». Хочу ему пожелать находить таких футболистов, как Дмитрий Баринов, которые выигрывали трофеи. Наверное, его заслал Тикнизян! Это шутка», — сказал Баринов.

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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