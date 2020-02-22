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Томас Цорн: «Последние тесты завершены, жду начала официальных матчей»

21:42

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел итоги зимних сборов красно-белых. Ближайший официальный матч «Спартак» проведет 29 февраля против «Динамо» на поле соперника.

«Последние тесты завершены. С нетерпением жду начала официальных матчей», — написал Цорн в Instagram.

После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в таблице с 22 очками.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




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