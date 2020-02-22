Томас Цорн: «Последние тесты завершены, жду начала официальных матчей»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел итоги зимних сборов красно-белых. Ближайший официальный матч «Спартак» проведет 29 февраля против «Динамо» на поле соперника.

«Последние тесты завершены. С нетерпением жду начала официальных матчей», — написал Цорн в Instagram.

После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в таблице с 22 очками.