Изидор: «В Англии и Германии следят за РПЛ больше, чем за лигой 1»

Изидор заявил, что в Англии и Германии следят за РПЛ больше, чем за чемпионатом Франции

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил уровень российского футбола. По словам 21-летнего француза, в Англии и Германии следят за Российской премьер-лигой (РПЛ) больше, чем за лигой 1.

«В России есть команды разного уровня, — приводит слова Изидора Corse Matin. — Есть группа команд, которые доминируют в чемпионате, против которых трудно играть. Физически они сильнее команд из Франции. В России есть действительно мастеровитые игроки, не такие известные в Европе, но очень хорошие. Некоторые из них выступали в топ-чемпионатах. В Англии и Германии следят за РПЛ больше, чем за лигой 1».

В нынешнем сезоне Изидор забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за железнодорожников в РПЛ. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.