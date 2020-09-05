Тедеско рассказал, сколько раз в неделю он общается с Федуном

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» — о беседах с владельцем клуба Леонидом Федуном.

— Когда вы в последний раз разговаривали с Леонидом Федуном?

— Мы общаемся регулярно. Каждые три-четыре дня или хотя бы раз в неделю. В последний раз общались после матча с «Арсеналом». А о чем мы говорим, останется между нами. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)

«Считаю, вклад тренера в результат переоценен. Хотя в «Шальке» мне говорили, что это 90 процентов». Интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско