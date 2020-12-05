Тедеско — о Кутепове: «Илья — профессионал, но я руководствуюсь интересами команды»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» в 17-м туре РПЛ (5:1) высказался о защитнике команды Илье Кутепове.
— Конечно, Илья хочет играть больше, странно, если бы было наоборот, — сказал Тедеско. — Он — настоящий профессионал, никогда не унывает, у него всегда правильный настрой. Но принимая решение в пользу Жиго, Джикии и Маслова, я думаю в первую очередь об интересах команды, а не какого-то одного игрока. Да, иногда они ошибаются, но ошибаются все футболисты, даже защитники «Реала» и «Барселоны».
(Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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