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Тедеско — о Кутепове: «Илья — профессионал, но я руководствуюсь интересами команды»

19:45
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» в 17-м туре РПЛ (5:1) высказался о защитнике команды Илье Кутепове.

— Конечно, Илья хочет играть больше, странно, если бы было наоборот, — сказал Тедеско. — Он — настоящий профессионал, никогда не унывает, у него всегда правильный настрой. Но принимая решение в пользу Жиго, Джикии и Маслова, я думаю в первую очередь об интересах команды, а не какого-то одного игрока. Да, иногда они ошибаются, но ошибаются все футболисты, даже защитники «Реала» и «Барселоны».

(Дмитрий Гирин)

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