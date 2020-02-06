Ташаев перенес операцию. Он пропустит 4-8 недель

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии. По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель, сообщает Twitter казанцев.

— Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру! — говорится в сообщении.

Полузащитник Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии.

?

По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель.

?

Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/uspQUklWl7 — «Рубин» Казань (@fcrk) February 6, 2020

Ташаев, права на которого принадлежат «Спартаку», находится в «Рубине» в аренде. Он провел в составе казанской команды восемь матчей и не отметился результативными действиями.