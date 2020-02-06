Ташаев перенес операцию. Он пропустит 4-8 недель
19:05
Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии. По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель, сообщает Twitter казанцев.
— Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру! — говорится в сообщении.
Полузащитник Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии.— «Рубин» Казань (@fcrk) February 6, 2020
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По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит 4-8 недель.
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Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру! pic.twitter.com/uspQUklWl7
Ташаев, права на которого принадлежат «Спартаку», находится в «Рубине» в аренде. Он провел в составе казанской команды восемь матчей и не отметился результативными действиями.
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