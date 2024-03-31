Тарханов считает, что «Динамо» потеряло шансы на чемпионство после поражения от «Ростова»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил шансы «Динамо» в борьбе за чемпионство после поражения от «Ростова» в 22-м туре РПЛ (1:4).

«Еще девять туров впереди. Команда как претендовала на медали, так и продолжает претендовать. Но о чемпионстве можно забыть. Официально нельзя сказать, что «Зенит» чемпион, но вероятность завоевания очередного титула очень высока. Конечно, «Зенит» — претендент номер один», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте идет «Краснодар» (40 баллов). «Динамо» располагается на третьей строчке (38).