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Сегодня, 15:00

Талалаев рассказал об эпатажном агенте и его влиянии на футболистов

Талалаев рассказал об эпатажном агенте и его влиянии на футболистов
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о том, как порой влияет на игроков через их агентов, а также поделился мнением об эпатажном агенте Дмитрии Селюке.

— У Влада Карапузова агент — Роман Орещук, один из очень редких, кто знает футбол изнутри, — сказал Талалаев. — Есть еще один агент многих футболистов, который даже играл под моим руководством в юношеской сборной. Могу обратиться за помощью к ним. Когда мне нужно, воздействую на игрока не только через личные беседы, штрафы, прессу (это тоже используется), другие управленческие методы. Порой что-то вложить ему в голову через агента, которому он доверяет, — этот способ срабатывает даже лучше.

Допустим, если Дмитрий Селюк поругает Конате — это будет очень эффективно, поверьте. Потому что игрок к нему относится как к отцу. Такая критика будет для него максимальной степенью неудачи, и он приложит максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки что-то изменить. Но, опять же, это должны быть разумные люди, которые приносят пользу. Потому что иногда это взаимодействие расценивают как слабость.

— А Селюк — разумный человек? Он вас слышит?

— Это мудрый, взрослый человек, он видит, слышит и понимает вещи лучше нас с вами.

— Даже так? То есть медийный, сверхэпатажный образ Селюка, и он же в работе — это разные люди?

— В наших взаимоотношениях — точно. И у меня, и у спортивного директора «Ахмата» Руслана Газзаева, и у генерального директора Ахмеда Айдамирова. У нас с Селюком сложились очень четкие и абсолютно профессиональные отношения. Никаких проблем. Дмитрий любит манипулировать, особенно ходами в прессе, но этому можно спокойно противостоять. Не надо реагировать на каждое замечание.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

Андрей Талалаев
ФК Ахмат
0
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Кристиан Нобоа

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Локомотив

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