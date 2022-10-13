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Сегодня, 14:44

Промес поделился эмоциями от завоевания награды «Золотой кабан»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитк «Спартака» Квинси Промес рассказал, что думает о награде «Золотой кабан», которую ему вручили сегодня, 13 октября.

«Этот момент очень много значит для меня. Это огромная честь для меня. Возможно, в ежедневной работе мы не успеваем подумать о том, как много это значит. Впереди у нас тяжелая игра в воскресенье. Но теперь я понимаю, что все тренировки привели меня к тому. Это прекрасная награда, она придаст мне новые силы и новые импульсы. Это мотивирует меня», — рассказал футболист.

Данная награда вручается лучшим футболистам сезона по версии болельщиков команды.

В минувшем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел за красно-белых 31 матч, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Промес помог «Спартаку» завоевать Кубок России-2022.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
2
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 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
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 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Факел 12 1 7 4 16-23 10
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Квинси Промес

Квинси Промес

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 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

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Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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