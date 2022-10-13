Промес поделился эмоциями от завоевания награды «Золотой кабан»

Полузащитк «Спартака» Квинси Промес рассказал, что думает о награде «Золотой кабан», которую ему вручили сегодня, 13 октября.

«Этот момент очень много значит для меня. Это огромная честь для меня. Возможно, в ежедневной работе мы не успеваем подумать о том, как много это значит. Впереди у нас тяжелая игра в воскресенье. Но теперь я понимаю, что все тренировки привели меня к тому. Это прекрасная награда, она придаст мне новые силы и новые импульсы. Это мотивирует меня», — рассказал футболист.

Данная награда вручается лучшим футболистам сезона по версии болельщиков команды.

В минувшем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел за красно-белых 31 матч, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Промес помог «Спартаку» завоевать Кубок России-2022.