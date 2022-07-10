Борис Ротенберг высказался о своем будущем
Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своем будущем после товарищеского матча против «Динамо» (3:3).
— Какой клуб является самым главным в твоей карьере? Ты много где поиграл.
— Думаю, это не совсем корректный вопрос. Все клубы, в которых я играл, имеют для меня огромное значение. Вишенка на торте — это то, где я выиграл чемпионство.
— Вы говорили коллегам, что есть предложения от клубов. Именно продолжение карьеры футболиста?
— Да, у меня есть варианты продолжения футболиста. Сейчас я должен принять решение, я не вступал еще в переговоры, потому что для меня было очень важно, чтобы я мог выйти еще раз в майке Локомотива. Нужно быть там, где максимально можно принести пользу, если это в качестве футболиста. Если это будет в качестве какой-то другой должности, это уже будет другая история.
Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -