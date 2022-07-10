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Сегодня, 23:15

Борис Ротенберг высказался о своем будущем

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своем будущем после товарищеского матча против «Динамо» (3:3).

— Какой клуб является самым главным в твоей карьере? Ты много где поиграл.

— Думаю, это не совсем корректный вопрос. Все клубы, в которых я играл, имеют для меня огромное значение. Вишенка на торте — это то, где я выиграл чемпионство.

— Вы говорили коллегам, что есть предложения от клубов. Именно продолжение карьеры футболиста?
— Да, у меня есть варианты продолжения футболиста. Сейчас я должен принять решение, я не вступал еще в переговоры, потому что для меня было очень важно, чтобы я мог выйти еще раз в майке Локомотива. Нужно быть там, где максимально можно принести пользу, если это в качестве футболиста. Если это будет в качестве какой-то другой должности, это уже будет другая история.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.

Борис Ротенберг-младший
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