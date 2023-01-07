Корниленко: «Работа по трансферам «Крыльев» и продлению контрактов ведется»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о кадровых планах самарского клуба.

— Определились ли вы с заменой Пиняеву? По нашей информации, «Крылья» сделали предложение по аргентинскому вингеру «Расинга» Бенхамину Гарре.

— Не готов комментировать трансферные новости по тому или иному футболисту, — цитирует Metaratings.ru Корниленко. — Работа ведется. Думаю, скоро сможем о чем-то заявить официально. Есть понимание по замене Пиняеву, но говорить об этом преждевременно.

— По другим позициям ведете переговоры?

— На данный момент от нас никто, кроме Пиняева и Глушенкова, не ушел. Можем рассматривать варианты аренды по игрокам, у которых совсем нет игровой практики.

— Гленна Бейла вы уже переподписали, ведете ли переговоры еще с кем-то о продлении контрактов?

— Ведется работа с ребятами, в которых мы наиболее заинтересованы. Надеюсь, все будем объявлять в ближайшее время.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 17 матчах.