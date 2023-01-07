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Булыкин считает, что Дзюба будет востребован в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин проанализировал перспективы будущего трудоустройства нападающего Артема Дзюбы.

«Учитывая опыт и мастерство Дзюбы, отметим, что он должен найти себе новую команду зимой. Вопрос только в том, какую зарплату он просит и кто сможет удовлетворить его запросы. А с его умением создавать атмосферу в коллективе Артем бы еще многим пригодился. Он может устроиться как в России, так и за границей. Но думаю, что пора ему возвращаться домой и заканчивать карьеру здесь. Особенно принимая во внимание тяжелую международную ситуацию. В Российской премьер-лиге многие будут заинтересованы в его услугах. Все-таки Дзюба — бывший игрок сборной. Он сможет помочь любой команде и на поле, и в раздевалке. Тем более что габаритные форварды, которые могут играть в простой футбол и приносить результат, всегда ценятся», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10553933-bulykin-obyasnil-pochemu-dzyuba-budet-vostrebovan-v-rpl.html
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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