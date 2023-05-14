Конате — о победе над «Динамо»: «Очень рад, что выиграли. Все силы отдали»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

— Очень рад, что выиграли. Все силы отдали на победу.

— Что изменил Ташуев?

— Он настроил игру. Он готовится к каждой игре, чтобы мы показали свои сильные стороны.

— У «Динамо» была молодая защита. Можно сказать, что ты играл, как с детьми с ними?

— Нет. В футболе такого нет. Если ты играешь, то ты готов.

— Показалось, что тебе было легко забивать?

— Нет, это РПЛ, брат.

— Как опишешь сезон «Ахмата» одним словом?

— У нас еще три игры.