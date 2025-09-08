Sport24: информация об интересе «Бешикташа» к Кисляку не соответствует действительности

Информация об интересе «Бешикташа» к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку не соответствует действительности, cообщает Sport24.

По информации источника, армейцы оценивают стоимость 20-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал предложение красно-синим о трансфере хавбека за 10 миллионов евро и процент от последующей перепродажи.

В сезоне-2025/26 на счету Кисляка 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.