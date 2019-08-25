«Спартак» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов»
20:14
«Спартак» сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
На 54-й минуте Гус Тил отдал передачу на ближнюю штангу, где к мячу дотянулся Джордан Ларссон и протолкнул его в сетку ворот Сергея Рыжикова.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».
? Дебютный мяч Джордана Ларссона за «Спартак».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
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