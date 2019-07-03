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"Спартак" разгромил "Дьер" благодаря голам Мелкадзе, Адриану и Жиго

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"Спартак" в товарищеском матче выиграл у венгерского клуба "Дьер" (3:0). В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе, Луиз Адриану и Самюэль Жиго.

Товарищеский матч

"Дьер" (Венгрия) - "Спартак" (Россия) - 0:3 (0:2)

Голы: Мелкадзе, 3 (0:1). Луиз Адриану, 34 (0:2). Жиго, 59 (0:3).

"Спартак": Ребров, Баду, Гапонов, Жиго, Маслов (Ещенко, 63), Гулиев, Умяров, Ананидзе (Ташаев, 46), Глушенков (Ломовицкий, 63), Мелкадзе, Луиз Адриану (Бакаев, 46).

3 июля. Дьер. Стадион "Eto Park".

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Дьер - Спартак

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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