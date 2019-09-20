«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Уфой»

«Спартак» в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против «Уфы» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.

— Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, — написал клуб. — Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Также «Спартак» напомнил, что для болельщиков красно-белых будет открыта гостевая касса стадиона «Нефтяник». А билеты на игру обойдутся для них в 200 рублей.

Напомним, матч «Уфа» — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.