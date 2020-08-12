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«Спартак» не снимается! Теперь Слуцкий ждет реакции РФС. Live — в 15.00

13:15
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В новом сезоне РПЛ остались старые проблемы. Два матча стартового тура закончились грандиозными судейскими скандалами. Так, «Спартаку», судя по заявлению Леонида Федуна, пообещали реформы в судейском корпусе, а Леонид Слуцкий позвонил главе департамента судейства Виктору Кашшаи по поводу работы арбитра Сергея Иванова в игре с «Локо», но вразумительного ответа не получил.

Мария Маркова обсудит весь этот хаос в студии «СЭ» с Севастианом Терлецким и Натальей Юриной.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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