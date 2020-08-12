В новом сезоне РПЛ остались старые проблемы. Два матча стартового тура закончились грандиозными судейскими скандалами. Так, «Спартаку», судя по заявлению Леонида Федуна, пообещали реформы в судейском корпусе, а Леонид Слуцкий позвонил главе департамента судейства Виктору Кашшаи по поводу работы арбитра Сергея Иванова в игре с «Локо», но вразумительного ответа не получил.

Мария Маркова обсудит весь этот хаос в студии «СЭ» с Севастианом Терлецким и Натальей Юриной.