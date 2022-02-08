Мартинс попал в стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Уралом»

«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Уралом».

Встречу с первых минут начнет новичок московского клуба, полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Аиртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Гапонов, Гуца, Рассказов, Классен, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Маркитесов, Хлусевич, Бакаев, Николсон.

Игра состоится сегодня, 8 февраля, и начнется в 16.00 по московскому времени.

31 января «Спартак» объявил о переходе Мартинса из «Янг Бойз» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение предполагает возможность приоритетного права выкупа трансфера полузащитника московским клубом.