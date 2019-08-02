"Спартак" намекнул на переход Ларссона. Красно-белые вспомнили о Майкле Джордане

Официальный Twitter "Спартака" опубликовал новое видео. Красно-белые намекнули на подписание контракта с нападающим Йорданом Ларссоном, сыном знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и "Барселоны" Хенрика Ларссона.

На видео красно-белых показаны кадры, где Ларссон стоит около футболки с 23-м номером, после чего можно увидеть Майкла Джордана. Отметим, что экс-баскетболист выступал под таким же номером.

Отметим, что Ларссон-старший всегда любил баскетбол. А в июне 1997 года, ровно за неделю до рождения сына футболиста, Майкл Джордан в пятый раз стал чемпионом НБА с "Чикаго Буллз" и в пятый раз был признан MVP финала. Именно в честь гениального баскетболиста Хенрик и его жена Магдалена назвали сына.

В нынешнем сезоне Ларссон-младший, который выступает за "Норчепинг", лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах.