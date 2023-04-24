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Сегодня, 21:06

«Спартак» — «Краснодар»: видео голов

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Джон Кордоба празднует гол в ворота «Спартака».
Джон Кордоба празднует гол в ворота «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:3 в матче 24-го тура чемпионата России.

11-я минута. Кордоба — 0:1

58-я минута. Батчи — 0:2

63-я минута. Соболев — с пенальти — 1:2

68-я минута. Соболев — 2:2

72-я минута. Сперцян — 2:3

81-я минута. Зиньковский — 3:3

84-я минута. Промес — 4:3

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:3
Краснодар
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
9
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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