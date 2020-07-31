«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа

В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Игра назначена на 23 августа. Начало встречи — в 19.00 (мск).

4-й тур

22 августа (суббота)

14.00 «Урал» — «Краснодар»

16.00 «Химки» — «Ахмат»

17.30 «Арсенал» — «Динамо»

18.00 «Зенит» — «Тамбов»

20.00 ЦСКА — «Рубин»

20.00 «Ротор» — «Сочи»

23 августа (воскресенье)

16.30 «Уфа» — «Ростов»

19.00 «Спартак» — «Локомотив»