«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа
17:00
В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Игра назначена на 23 августа. Начало встречи — в 19.00 (мск).
4-й тур
22 августа (суббота)
14.00 «Урал» — «Краснодар»
16.00 «Химки» — «Ахмат»
17.30 «Арсенал» — «Динамо»
18.00 «Зенит» — «Тамбов»
20.00 ЦСКА — «Рубин»
20.00 «Ротор» — «Сочи»
23 августа (воскресенье)
16.30 «Уфа» — «Ростов»
19.00 «Спартак» — «Локомотив»
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