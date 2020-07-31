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«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа

17:00
«Спартак» — «Локомотив». Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Локомотив». Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Игра назначена на 23 августа. Начало встречи — в 19.00 (мск).

4-й тур

22 августа (суббота)

14.00 «Урал» — «Краснодар»
16.00 «Химки» — «Ахмат»
17.30 «Арсенал» — «Динамо»
18.00 «Зенит» — «Тамбов»
20.00 ЦСКА — «Рубин»
20.00 «Ротор» — «Сочи»

23 августа (воскресенье)

16.30 «Уфа» — «Ростов»
19.00 «Спартак» — «Локомотив»

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25234.html

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