«Спартак» — «Факел»: судья должен был назначить пенальти самостоятельно. Любимов не может работать без ВАР?

На 34-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» судья Артем Любимов, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что Кристофер Мартинс в своей штрафной площади не сыграл в мяч, ударил Ильнура Альшина шипами в голеностоп и сбил его.

Повтор момента, как Кристофер Мартинс наступил на ногу Ильнуру Альшину.

К счастью для рефери, в этой встрече РПЛ ему назначили видеоассистентов Андрея Фисенко и Антона Кобзева. Они провели проверку и предложили Любимову посмотреть повторы на мониторе.

Судья Артем Любимов.

После этого арбитр изменил свое решение, объявил об этом по стадиону и на 36-й минуте наказал Мартинса 11-метровым и предупреждением.