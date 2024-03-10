Наумов прокомментировал потерю очков «Локомотива» в матче с «Сочи»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью железнодорожников в матче 20-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Играли неплохо, к сожалению не додавили немного. И подвело это удаление Карпукаса во втором тайме, оно снизило накал давления со стороны «Локомотива». Плюсы в том, что тренерский штаб провел очень правильно ротацию и замены были правильно сделаны», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в чемпионате России. «Сочи» с 13 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу.