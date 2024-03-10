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10 марта, 20:03

Наумов прокомментировал потерю очков «Локомотива» в матче с «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью железнодорожников в матче 20-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Играли неплохо, к сожалению не додавили немного. И подвело это удаление Карпукаса во втором тайме, оно снизило накал давления со стороны «Локомотива». Плюсы в том, что тренерский штаб провел очень правильно ротацию и замены были правильно сделаны», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в чемпионате России. «Сочи» с 13 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу.

Источник: Vprognoze
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Николай Наумов
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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