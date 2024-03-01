Солтмурад Бакаев допустил, что вернется в «Спартак»: «Если буду классно играть и буду нужен»

Воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев, который ныне выступает за «Родину», рассказал о возможном возвращении в стан красно-белых.

«Вернусь в «Спартак»? Зависит от меня. Если буду много забивать, классно играть и «Спартаку» нужен будет такой игрок на эту позицию, если тренер будет во мне заинтересован — с удовольствием. «Спартак» дал мне все. Не будь его, мною не заинтересовался бы «Рубин», я бы не сыграл с ним в еврокубках, не влюбился бы в Казань. Благодарен всем, кто был на моем спартаковском пути, — Арнольдовичу [Федуну] в том числе. И никогда не смогу поставить крест на своем прошлом», — приводит слова Бакаева Sport24.

24-летний футболист сыграл за «Спартак» 3 матча и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Бакаев провел за «Родину» 13 игр.