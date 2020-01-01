«Сочи» во время трех сборов в Турции проведет девять контрольных матчей
14:50
«Сочи» в Instagram опубликовал расписание тренировочных сборов во время зимней паузы.
Сочинская команда проведет три сбора в Турции: с 12 по 23 января, с 27 января по 8 февраля и с 12 по 21 февраля. За все время «Сочи» проведет девять контрольных матчей.
После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.
Проснулись? ?А мы начинаем новый год с новостей! Команда проведет три сбора в Турции, после чего вернется в Сочи для подготовки к первой игре РПЛ в 2020-м году. Календарь матчей РПЛ уже опубликован. Соперники определены. Как думаете, против кого сыграем в контрольных матчах? ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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