«Сочи» во время трех сборов в Турции проведет девять контрольных матчей

«Сочи» в Instagram опубликовал расписание тренировочных сборов во время зимней паузы.

Сочинская команда проведет три сбора в Турции: с 12 по 23 января, с 27 января по 8 февраля и с 12 по 21 февраля. За все время «Сочи» проведет девять контрольных матчей.

После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.