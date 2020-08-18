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«Сочи» — «Рубин»: Жоаузинью выйдет в основе, Маммана остался в запасе

16:48
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В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» примет «Рубин». Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Бурмистров, Полох, Жоаузинью.

Запасные: Заболотный, Калугин, Маммана, Миладинович, Колдунов, Бахтияров, Боковой, Заболотный, Руденко.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфель, Бегич, Уремович, Йевтич, Абильдгор, Давиташвили, Кварацхелия, Бакаев, Игнатьев.

Запасные: Медеведев, Ив.Коновалов, Зотов, Иг.Коновалов, Макаров, Могилевец, Тарасов, Закиров, Деспотович, Косарев.

Сочи — Рубин

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