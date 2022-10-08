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8 октября, 17:30

«Сочи» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча

Матч «Сочи» — «Локомотив» начнется в 19.00 мск
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Футболисты «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 8 октября, состоится матч 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Сочи» после 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Локомотив» идет 14-м — 9 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Локомотив

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
1
0
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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 - : -
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Спартак

 11
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Оренбург

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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

 3 1 1
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