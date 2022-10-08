В субботу, 8 октября, состоится матч 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Сочи» после 11 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Локомотив» идет 14-м — 9 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.