Смолов опубликовал забавное фото с мемом о Джастине Бибере

Форвард "Локомотива" Федор Смолов опубликовал новую фотографию в stories Instrgram.

На фото игрок в бандане, завязанной на лбу. Фотография подписана так: "I got that Justin Bieber please believe it" (у меня есть это, Джастин Бибер, поверь). Эта фраза звучит в композиции Meek Mill Ft. Rick Ross - Believe It. Она часто используется в мемах.

29-летний Федор Смолов в текущем сезоне прове три матча за "Локо" и забил один мяч при одной голевой передаче.

