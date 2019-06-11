СМИ: "Спартак" и ЦСКА поборются за хавбека сборной Японии

"Спартак" готов предложить "Гронингену"​ около 8 миллионов евро за 22-летнего полузащитника сборной Японии​ Рицу Доана, утверждает voetbalprimeur.nl со ссылкой на CoolJapan Soccer.

Однако, как отмечается, конкуренцию красно-белым составит ЦСКА, предложение которого ранее уже было отвергнуто. Кроме того, на хавбека претендуют "Саутгемптон" и "Шахтер".

В прошедшем сезоне Доан провел 32 матча в чемпионате Голландии , в которых забил 5 голов и отдал 3 передачи.

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