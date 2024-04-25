Слишкович: «Сегодня игроки «Спартака» сделали все, чтобы обыграть ЦСКА»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал игру команды в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

— У «Спартака» была огромная самоотдача.

— Когда начали работать вместе, я говорил одно: «Вам болельщик прощает все, что угодно. Но если не оставишь на поле сердце и душу — этого не простят». В последних играх я видел это желание. Как и сегодня. К сожалению, были проблемы. Но время — самая большая проблема тренера. Времени всегда не хватает, чтобы исправить какие-то ошибки. Я увидел команду, которая хочет побеждать. Сегодня они сделали все, чтобы «Спартак» обыграл ЦСКА», — сказал Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».