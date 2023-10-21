Сильянов заявил, что игроки «Локомотива» недовольны результатом матча с «Динамо»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Мы скорее недовольны. Потому что у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Думаю, что нам просто не повезло реализовать свои моменты. Поэтому и счет получился 0:0», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сильянова.

На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. «Локомотив» с 20 очками идет на 3-й строчке. В 13-м туре РПЛ железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова», а бело-голубые на своем поле примут «Урал».